Бензема смени отборите в Саудитска Арабия, въпреки бойкота на Роналдо

1096
Карим Бензема

Бившият нападател на френския национален отбор Карим Бензема премина от "Ал Итихад" в "Ал Хилал". Това бе потвърдено официално от новия клуб на голаджията.

Преди това французинът е отхвърлил предложение за нов договор от "Ал Итихад". Бензема играе в саудитската лига от лятото на 2023 г. Този сезон той е отбелязал 16 гола в 21 мача за клуба във всички състезания.

Именно трансферът на Бензема доведе до бойкота на Кристиано Роналдо, който не взе участие в мач за своя "Ал Насър". Той се противопостовяше на трансфер на Бензема, който би довел до голяма ирово предимство на "Ал Хилал". 

Публичният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия притежава и е общ собстевник на "Ал Насър", "Ал Итихад", "Ал Хилал" и "Ал Ахли".

Карим Бензема
