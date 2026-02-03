Ямал иска да играе само за "Барселона"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Крилото на "Барселона" Ламин Ямал заяви, че иска да прекара цялата си кариера в каталунския клуб.

"Надявам се да остана тук до края на живота си, наслаждавайки се на всеки ден в най-добрия клуб и в най-добрия град на света", каза Ямал, който бе сред стотиците гости на грандиозна галавечер по повод 120-годишнината на авторитетния спортен вестник "Мундо Депортиво".

С "Барселона" младият испански национал спечели две титли на Испания, купата на Краля и две Суперкупи на страната.

18-годишното крило е изиграло 134 мача за каталунците във всички турнири, отбелязвайки 38 гола и давайки 47 асистенции.