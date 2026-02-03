Марин Петков: Пожелавам си "Левски" да спечели всички титли

Пожелавам си "Левски" да спечели всички титли, казвам ви чао, а не сбогом.

Това послание отправи капитанът на "сините" Марин Петков, след което трансферът му в Саудитска Арабия бе финализиран. 22-годишното крило ще носи екипа на "Ал Таавун".

"Дойдох в "Левски" на 11 години. Днес е последният ми ден като футболист на "Левски"! Благодаря на всеки треньор в школата на "Левски", който е помогнал на моето развитие. Благодаря и на всеки един, който е помогнал за моето развитие като човек - от треньорите, до охраната на пансиона. Благодаря на треньорите в първия отбор, които са ми дали шанс да се изявя. Благодарен съм за невероятното лято, което изживяхме, за мачовете с "Брага", за мачовете с ПАОК, за мачовете с "Айнтрахт". Никога няма да забравя и купата на България, която спечелихме заедно", каза на сбогуване със "сините" Петков.

Иначе той бе представен в новия си тим като "новото оръдие" на отбора.

Договорът на Петков е за два сезона и половина, обявиха от клуба.