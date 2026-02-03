"Левски" с Апостола на свободата на гърдите срещу "Лудогорец"

"Левски" представи нов лимитиран екип, създаден специално за двубоя за Суперкупата на България срещу "Лудогорец". Срещата е тази вечер на националния стадион от 18 ч.

На гърдите на екипите, с които ще играят столичани е техният патрон - Апостола на свободата Васил Левски.

"Тази фланелка не е просто продукт, а е съчетание от история, ценности и отговорността, която носи името Левски, както на терена, така и извън него. Екипът е посветен на Васил Левски и носи неговия лик, като знак на почит към Апостола и поклон към личността, дала ни име, смисъл и посока.

В деня на мач, в който ще играем за трофей, името Левски ни напомня, че има моменти, в които победата не е само резултат на терена, а е и дълг към емблемата. Дълг към историята и към хората по трибуните, които живеят с тази идея всеки ден. Зад мотото "Поклон, Апостоле" стоят уважение, памет и смирение пред силата на един образ, превърнал се в морален компас за поколения българи и за милиони левскари.

Екипът е лимитиран - 2222, броя и е в продажба в официалния магазин на клуба и онлайн, до изчерпване на наличностите. Днес можете да го закупите и на стадиона от мобилния фен магазин", написаха от "Герена".