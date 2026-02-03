Билети от 10 до 25 евро за "Лудогорец" - "Ференцварош"

Шампионите от "Лудогорец" съобщиха, че билетите за първия мач от плейофите в Лига Европа срещу "Ференцварош" са в продажба от днес.

Двубоят срещу унгарския шампион ще се играе на 19 февруари от 22,00 часа в Разград, реваншът е седмица по-късно, а победителят се класира за 1/8-финалите.

Входни талони могат да бъдат закупени на клубната база „Гнездо на орли" от 10,00 до 18:00 часа, като първите четири дни предимство ще имат притежателите на абонаментни карти за сезон 2025/2026. Веднага след това ще започне свободната и онлайн продажба на билети.

Цените на билетите са следните:

Сектор "В", блокове 2, 3, 4 и 5 – 25 евро

Сектор "В", блокове 1 и 6 – 15 евро

Сектор „Моци" – 10 евро