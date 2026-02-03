ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На журналистите е позволено да внасят до 1 литър алкохол в пресцентъра на олимпиадата

3052
Снимка: Ройтерс

На представителите на медиите, отразяващи Зимните олимпийски игри през 2026 г., ще бъде позволено да внасят в пресцентъра не повече от един литър алкохол.

Това съобщава ТАСС, позовавайки се на официални материали от организационния комитет.

В документите се посочва следното:

„На представителите на пресата е разрешено да внасят в пресцентъра разумно количество храна само за лично потребление. Изключения се правят за специални детски храни и мляко, както и при наличие на съответните медицински показания. Всички видове алкохолни напитки са разрешени вътре в помещенията, но в количество не повече от 1 литър на човек."

Същевременно в материалите се подчертава, че внасянето на алкохолни напитки в олимпийското село остава строго забранено.

Зимните олимпийски игри ще се проведат от 6 до 22 февруари в Милано и Кортина д'Ампецо (Италия).

Снимка: Ройтерс

