Извадиха от отбора на Италия хваната с допинг биатлонистка

Италианската биатлонистка Ребека Паслер беше изключена от Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина 2026, след като даде положителна проба за забранени вещества четири дни преди началото на игрите, съобщи Националният олимпийски комитет на Италия (CONI).

По-рано в понеделник италианската антидопингова агенция съобщи, че спортистката е дала положителна проба за забранени вещества летрозол и метанол, което е първият положителен тест на спортист, откакто националните отбори започнаха да пристигат в северния италиански град за началото на игрите на 6 февруари.