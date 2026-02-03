ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Извадиха от отбора на Италия хваната с допинг биатлонистка

1880
Ребека Паслер Снимка: instagram.com/rebeccapassler/

Италианската биатлонистка Ребека Паслер беше изключена от Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина 2026, след като даде положителна проба за забранени вещества четири дни преди началото на игрите, съобщи Националният олимпийски комитет на Италия (CONI).

По-рано в понеделник италианската антидопингова агенция съобщи, че спортистката е дала положителна проба за забранени вещества летрозол и метанол, което е първият положителен тест на спортист, откакто националните отбори започнаха да пристигат в северния италиански град за началото на игрите на 6 февруари.

Ребека Паслер Снимка: instagram.com/rebeccapassler/

