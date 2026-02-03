Роналдо може да си тръгне от Саудитска Арабия през лятото

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Звездният нападател на "Ал Насър" Кристиано Роналдо може да напусне саудитския клуб през летния трансферен прозорец, съобщава португалското издание "Рекорд".

Причината - футболистът, който в четвъртък навършва 41 г., влезе в конфликт с Публичния инвестиционен фонд (PIF), който ръководи неговия клуб, както и „Ал Хилал", „Ал Итихад" и „Ал Ахли". Според Роналдо "Ал Насър" е пренебрегван при трансферите. Заради преминаването на Карим Бензема от "Ал Итихад" в лидера "Ал Хилал" Кристиано бойкотира снощния мач с "Ал Рияд".

"Рекорд" твърди, че мегазвездата обмисля да продължи кариерата си в Европа или американската Мейджър лийг сокър. Трансферът му може да струва на новия му клуб 50 милиона евро.

Роналдо играе за "АЛ Насър" от началото 2023 г. и има 127 мача във всички турнири, в които е отбелязал 111 гола и е дал 22 асистенции. Договорът му с клуба е до лятото на 2027 г.