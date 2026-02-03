"Левски" уреди Переа за "Лудогорец"

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на „Левски" Хулио Веласкес за мача за Суперкупата на България срещу „Лудогорец". Двубоят на Национален стадион „Васил Левски" е във вторник, 3 февруари от 18,00 часа.
В разширения състав попадна последното ново попълнение Хуан Переа. Привлеченият от "Локо" (Пд) нападател явно е бил картотекиран в последния момент.
Ето и цялата група на „сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Акрам Бурас, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Хуан Переа.