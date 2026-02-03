"Левски" уреди Переа за "Лудогорец"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на „Левски" Хулио Веласкес за мача за Суперкупата на България срещу „Лудогорец". Двубоят на Национален стадион „Васил Левски" е във вторник, 3 февруари от 18,00 часа.

В разширения състав попадна последното ново попълнение Хуан Переа. Привлеченият от "Локо" (Пд) нападател явно е бил картотекиран в последния момент.

Ето и цялата група на „сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Акрам Бурас, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Хуан Переа.