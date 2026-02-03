"Барса" поиска финала в Шампионската лига през 2029 г.

"Барселона", общинският съвет и каталунското правителство решиха да подадат заявка за домакинство на финала на Шампионската лига през 2029 г. на стадион „Камп Ноу".

„Клубът официално заявява намерението си да участва, заедно с общинския съвет на Барселона и каталунското правителство, в първоначалния процес на кандидатстване за домакинство на финала на Шампионската лига през 2029 г., предлагайки града като потенциален домакин, а „Камп Ноу" като предложено място за провеждане на мача", се казва в изявление на "Барса".

Съобщава се също, че клубът вече е подал цялата първоначална необходима документация на УЕФА. Официалното подаване на окончателната заявка е насрочено за началото на юни 2026 година.