Книга проследява вкусовете на папите през историят...

https://www.24chasa.bg/sport/article/22217205 www.24chasa.bg

Левандовски ще решава през април къде да играе

2200
СНИМКА: РОЙТЕРС

Нападателят на "Барселона" Роберт Левандовски е определил срок, в който да вземе решение за бъдещето си в клуба, предвид появилите се предложения към него през зимния трансферен прозорец, информира телевизия Sky Sports.

Очаква се полският ветеран да напусне каталунския гранд през лятото в края на договора му, но от "Барселона" също така не са затворили напълно вратата за задържането на Левандовски.

Това, обаче, би изисквало както значително намаление на заплатата на 37-годишния футболист, така и да приеме роля по-скоро на резерва.

Клубове от Саудитска Арабия проявяват интерес към нападателя през последните години, но Роберт Левандовски е отказвал трансфер многократно.

Към днешна дата отново повече от един отбор е готов да му предложи доходоносен договор, но според испанския вестник Sport, Левандовски няма да вземе решение за бъдещето си до април тази година, след като стане ясен изходът от президентските избори в "Барселона".

СНИМКА: РОЙТЕРС

