Стоян Добрев хвърли оставка като треньор на борците в класическия стил

Стоян Добрев Снимка: Румяна Тонева

Един от най-добрите специалисти по класическа борба Стоян Добрев подаде оставка като треньор на националния отбор. Причината е в невъзможността да използва най-добрите състезатели в България.

Добрев, след среща с борците на ЦСКА, начело с шампионите Семен Новиков и Кирил Милов бил склонен на компромис те да работят с личните си треньори братя Фарниеви на лагера. Президентът на федерацията Станка Златева обаче му забранила и чашата на Добрев преляла.

За разлика от класическата борба този компромис работи доста добре в свободната, където старши треньор е Радослав Великов.

Очаква се на мястото на Добрев да бъде назначен Емил Будинов. 

