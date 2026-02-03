Роналдо продължава с бойкота, пропусна тренировка на "Ал Насър"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят на "Ал Насър" Кристиано Роналдо пропусна тренировката на отбора във вторник, съобщават местни медии.

Вчера португалецът пропусна мача от Висшата лига на Саудитска Арабия срещу "Ал Рияд", а това се дължи на недоволството на ветерана от начина, по който неговият клуб работи на трансферния пазар.

Петкратният носител на "Златната топка" е недоволен, че "Ал Насър", който е подкрепян от Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия, не е подсилил състава си, докато се бори за титлата в лигата.

Без Роналдо снощи "Ал Насър" спечели с 1:0 с гол на сенегалеца Садио Мане.

Отборът на Кристиано заема второ място в класирането с 46 точки, една по-малко от лидера "Ал Хилал".