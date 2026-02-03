ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МОСВ прекратява споразумението със сдружението на ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22217752 www.24chasa.bg

Роналдо продължава с бойкота, пропусна тренировка на "Ал Насър"

3252
Кристиано Роналдо е капитан на "Ал Насър". СНИМКА: FACEBOOK / Cristiano Ronaldo

Нападателят на "Ал Насър" Кристиано Роналдо пропусна тренировката на отбора във вторник, съобщават местни медии.

Вчера португалецът пропусна мача от Висшата лига на Саудитска Арабия срещу "Ал Рияд", а това се дължи на недоволството на ветерана от начина, по който неговият клуб работи на трансферния пазар.

Петкратният носител на "Златната топка" е недоволен, че "Ал Насър", който е подкрепян от Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия, не е подсилил състава си, докато се бори за титлата в лигата.

Без Роналдо снощи "Ал Насър" спечели с 1:0 с гол на сенегалеца Садио Мане.

Отборът на Кристиано заема второ място в класирането с 46 точки, една по-малко от лидера "Ал Хилал".

Кристиано Роналдо е капитан на "Ал Насър". СНИМКА: FACEBOOK / Cristiano Ronaldo

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)