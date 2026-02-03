ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Годеникът на Шифрин отказа олимпиадата

2636
Алексанъдр Омод Килде и Микаела Шифрин Снимка: instagram.com/akilde/

Норвежкият ас в ските Александър Омод Килде, който е сгоден с американската мегазвезда Микаела Шифрин, обяви, че няма да участва на олимпийските игри в Милано и Кортина. Трудното решение е взето съвместно с неговия екип след състезанието от световната купа в Кран Монтана този уикенд.

- Направих всичко по силите си, за да бъда готов за олимпиадата, но съзнанието и тялото ми не се представят по начина, по който ми е необходимо. Изключително трудно бе да взема това решение след целия труд, който положихме заедно с моето семейство, медицинския екип, националния отбор и много други. В същото време се гордея, че успях да се преборя за завръщането си и да се състезавам отново в световната купа", заяви Килде.

Той претърпя тежко падане във Венген през януари 2024 г. и получи сериозно порязване в долната част на крака, както и контузия на рамото.

След няколко операции, последвани от интензивно медицинско лечение и рехабилитация, той се завърна в състезанията през декември 2025 г.

В предстоящия период Килде, който спечели световната купа през 2020-а, ще се съсредоточи върху подготовката за следващия сезон.

Норвежецът има също така има сребро и бронз от Пекин 2022 и общо 21 победи и 48 подиума в световната купа.

