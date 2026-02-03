Епизод I от трилогията "Левски" - "Лудогорец", залогът е суперкупата на България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Лудогорец" и "Левски" излизат тази вечер от 18 ч във финала за суперкупата на България.

Сблъсъкът е първи от задаващата се трилогия в рамките на месец между 14-кратните първенци у нас и засилилият се да бутне хегемонията тим на "сините".

8 дни по-късно двата тима ще се срещат в 1/4-финален двубой за купата на страната. А в началото на март ще имат среща и от редовния сезон у нас.

На "Васил Левски", въпреки студеното време, се очакват близо 15 хил. зрители.

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес залага на едно от новите си попълнение - Армсторнг Око-Флекс.

"Лудогорец" - "Левски"

"ЛУДОГОРЕЦ": 1. Падт, 17. Сон, 24. Вердон, 15. Куртулуш, 3. Недялков, 23. Дуарте, 30. Нареси, 14. Станич, 77. Маркус, 11. Видал, 9. Квадво Дуа

"ЛЕВСКИ": 92. Вуцов, 71. Камдем, 50. Димитров, 4. Макун, 3. Майкон, 70. Костадинов, 47. Бурас, 99. Кирилов, 17. Бала, 11. Око-Флекс, 12. Сангаре