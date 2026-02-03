Линдзи Вон ще кара на олимпиадата въпреки много тежка травма

Изключителното завръщане на Линдзи Вон след почти шестгодишно отсъствие от ските няма да бъде спряно от падане, претърпяно миналата седмица в Швейцария.

Днес 41-годишната американска красавица обяви, че е скъсала напълно предна кръстна връзка в лявото коляно, има увреждане на менискуса и контузия на костта след падането в спускането в Кран Монтана на 30 януари.

След това тя е направила няколко тренировъчни карания и въпреки тежката контузия ще участва на олимпийските Милано и Кортина д'Ампецо. Женското спускане в нейната програма е в неделя.

- Очевидно това не е това, на което се надявах (има предвид травмата да е по-лека). Работих много усилено, за да вляза в тези игри в много по-различна позиция. Знам какви бяха шансовете ми преди падането и знам, че в момента те не са същите, но знам, че все още има такива. И докато има шанс, ще опитвам.

Като се има предвид как се чувства коляното ми - усещам го стабилно, чувствам се силна, няма оток и с помощта на шина съм уверена, че мога да се състезавам в неделя", сподели Линдзи.

Вон загуби баланс след скок в горната част на трасето по време на спускането за световната купа в Кран Монтана, Швейцария, миналия петък. Тя падна с висока скорост, плъзгайки се по снега, преди да се забие в предпазните мрежи отстрани на пистата.

Интересното е, че пострада нейното естествено коляно. Дясното е от титаний, като тя го смени, преди да се завърне на пистата.