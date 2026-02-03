"Дубай" удари "Олимпиакос" в Евролигата, много тих мач на Александър Везенков

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Дубай" прекъсна серията от пет поредни победи на "Олимпиакос" в Евролигата по баскетбол.

Новакът в най-престижния турнир на континента спечели 108:98 след продължение. Отборът от Обединените арабски емирства водеше почти през цялото време, но тройка 0,2 сек преди края доведе до допълнителни 5 минути. След кош на гостите от Гърция "Дубай" направи серия от 13:0.

Звездата на "Олимпиакос" Александър Везенков направо не приличаше на себе си. Бившият най-полезен играч в турнира вкара само 2 точки през първото полувреме и общо 12 в мача.

На 6 февруари гръцкият тим приема "Виртус" (Ит).