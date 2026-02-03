ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Дубай" удари "Олимпиакос" в Евролигата, много тих мач на Александър Везенков

Александър Везенков Снимка: Facebook/Olympiacos B.C.

"Дубай" прекъсна серията от пет поредни победи на "Олимпиакос" в Евролигата по баскетбол. 

Новакът в най-престижния турнир на континента спечели 108:98 след продължение. Отборът от Обединените арабски емирства водеше почти през цялото време, но тройка 0,2 сек преди края доведе до допълнителни 5 минути. След кош на гостите от Гърция "Дубай" направи серия от 13:0.

Звездата на "Олимпиакос" Александър Везенков направо не приличаше на себе си. Бившият най-полезен играч в турнира вкара само 2 точки през първото полувреме и общо 12 в мача. 

На 6 февруари гръцкият тим приема "Виртус" (Ит). 

Александър Везенков Снимка: Facebook/Olympiacos B.C.

