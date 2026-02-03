ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мерките за неотклонение на Джорджеску и наемника Х...

Мъри Стоилов прибира Филип Кръстев в "Гьозтепе"

Филип Кръстев поздравява Мъри Стоилов при съвместния им престой в "Левски". Снимка: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Станимир Стоилов привлича във водения от него "Гьозтепе" българския национал Филип Кръстев, обявиха турски медии.

24-годишният офанзивен футболист е собственост на групировката „Сити Футбол Груп", като има договорът с белгийския втородивизионен "Ломел". ПРеди този сезон той бе преотстъпен в "Оксфорд".

Сега отдаването му под наем в отбора от второто ниво на английския футбол прекратено и ще бъде подписан нов пакъв с тима на Мъри.

Според информациите Кръстев има постигната договорка за личните си условия и сделката в посока "Гьозтепе" трябва само да бъде официализирана.

Стоилов работи с Кръстев в "Левски" и стигнаха до трофея за купата на България.

