Мъри Стоилов прибира Филип Кръстев в "Гьозтепе"

Станимир Стоилов привлича във водения от него "Гьозтепе" българския национал Филип Кръстев, обявиха турски медии.

24-годишният офанзивен футболист е собственост на групировката „Сити Футбол Груп", като има договорът с белгийския втородивизионен "Ломел". ПРеди този сезон той бе преотстъпен в "Оксфорд".

Сега отдаването му под наем в отбора от второто ниво на английския футбол прекратено и ще бъде подписан нов пакъв с тима на Мъри.

Според информациите Кръстев има постигната договорка за личните си условия и сделката в посока "Гьозтепе" трябва само да бъде официализирана.

Стоилов работи с Кръстев в "Левски" и стигнаха до трофея за купата на България.