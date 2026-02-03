ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Лудогорец" след триумфа за суперкупата: Обичам този отбор!

Снимка: Георги Палейков

Старши треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо бе много доволен от представянето на тима при победата с 1:0 над "Левски" в мача за суперкупата на България.

"Много обичам този отбор и този клуб. Играчите са страхотни и винаги искат да печелят. Говорихме много преди срещата, че трябва да спазваме дистанция в отбрана, но и да бъдем достатъчно опасни в атака. Не почнахме по най-добрия начин, но след 15-20 минути поехме инициативата и бяхме близо до гола. През втората част вкарахме страхотен гол и имахме шанс и за втори, дори и за трети.

В повечето мачове се опитваме да контролираме играта, но има и такива, в които трябва да превключваме бързо между атака и защита. Във футбола няма нищо гарантирано, но ако тренираш добре и се подготвяш добре, шансовете да се представиш добре се увеличават.

Радвам се, че играем по начина, по който аз искам. Подготовката за този мач не е била по-различна от тези за останалите мачове, но играчите започват да поемат повече отговорности и с това се подобряват. Всеки един двубой ни помага, защото играчите трупат минути. Серджио Падт днес направи страхотен двубой, Едвин Куртулуш и Квадво Дуа също се представиха много добре след дълго отсъствие.

Всеки мач, който играем, е една стъпка в правилната посока за нас. Този мач бе много полезен. "Левски" е добър отбор и трябваше да бъдем пределно концентрирани", заяви Хьогмо.

Снимка: Георги Палейков

