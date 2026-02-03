Сираков: Загубихме една битка, но войната тепърва започва

Собственикът на "Левски" и легенда на клуба и българския футбол въобще Наско Сираков коментира ката загубата 0:1 от "Лудогорец" в мача за суперкупата.

"Който допусне грешка първи в такъв мач, плаща скъпо. Допуснахме гол в 70-ата минута, когато топката беше в нас, елементарно. Загубихме една битка, но войната тепърва започва.

По никакъв начин това няма да повлияе. Отборът е добре, тренира със самочувствие, никой от нас не прави трагедии след един такъв мач. Затова бях в съблекалнята да им кажа „Горе главите" и напред към мача в събота. При една хубава победа срещу "Ботев" (Вр), ще отидем с високо вдигната глава в сряда в Разград (1/4-финал за купата). Изключително доволен съм от представянето на отбора и съм напълно спокоен."