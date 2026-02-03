ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Атлет №1 на България с нов медал в скока на дължина

Божидар Саръбоюков Снимка: Startphoto.bg

Атлет номер 1 на България за миналата година Божидар Саръбоюков се класира трети в скока на дължина на международния турнир Czech Indoor Gala в Острова (Чехия).

Европейският шампион закрито от Апелдоорн 2025 Саръбоюков постигна 8.21 метра в най-добрия си трети опит. Той стартира с 8.02, има 8.14 в петото си излизане в сектора и още три фаула.

Възпитаникът на Димитър Карамфилов беше изпреварен само от световния шампион Матиа Фурлани (Италия), който записа 8.30 (рекорд на турнира) и от носителя на всички титли в дисциплината Милтиадис Тентоглу (Гърция) с 8.23 метра.

През миналата седмица българинът спечели сребърен медал на турнир по лека атлетика във френската столица Париж, а на 21 януари записа личен рекорд пред родната публика в Пловдив.

Божидар Саръбоюков

