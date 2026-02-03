Треньорът на "Левски": Малките детайли направиха разликата, тръгвам си горд!

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че е горд с отбора си въпреки загубата от „Лудогорец" в мача за суперкупата с 0:1.

„Смятам, че направихме добър мач и мисля, че спокойно можехме да го спечелим. Малките детайли определиха разликата в този двубой. От моя гледна точка съм убеден, че имахме и ние нашите възможности да отбележим и да спечелим този мач. В крайна сметка не се случи това, а вместо това получихме гол.

Оттам-насетне в последните минути липсваше и спокойствието, за да вземем нещо. Изправихме се срещу много добър отбор и мисля, че успяхме да неутрализираме силните им страни. Мисля, че се възползвахме и от слабите страни на съперника. Малките детайли направиха разликата. Тръгвам си горд с моите футболисти и благодарен на публиката за начина, по който ни подкрепяше. За съжаление не успяхме да победим днес. Вдигаме главите горе и мислим за мача уикенда", започна Веласкес.

„Това е животът. Мислим вече за следващия мач. Освен този мач, най-добре показва къде сме 7-те точки преднина на върха в класирането. Върнахме се от подготовка, предстоеше ни този мач, който е 50 на 50 – можеше да го вземем и ние, и „Лудогорец".

Разочаровани сме, защото искахме да спечелим трофея и мача, но това е спортът. Поздравления за противника. Горд съм с моите футболисти. Много съм благодарен на публиката и от утре се концентрираме върху следващия мач", каза още испанският специалист.