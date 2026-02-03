Моци обвини "Левски" в атаки към съдиите, расистки обиди за Текпетей

Техническият директор на "Лудогорец" Козмин Моци говори след победата с 1:0 над "Левски в мача за суперкупата.

"Всеки трофей е сладък, но тази купа не носи нещо специално за клуба. Всеки човек обаче иска да печели не само в спорта, но и в живота.

Този мач няма нищо общо с това, което ни очаква. "Левски" има предимство в първенството (7 точки повече) и това е реалността. Аз очаквам да се уважаваме повече помежду си. Играл съм в България, Италия и Румъния и никъде другаде не е имало такива заплахи към съдиите преди мач. При всяка ситуация цялата скамейка на "Левски" скачаше. Искам да оставяме съдиите и футболистите да си вършат работата на терена", каза Моци.

След края на срещата в София пък фенове на "Левски обиждаха голмайстора Бърнард Текпетей на расова основа, което резонно го вбеси.