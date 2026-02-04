Съветски панелки в Милано и фургони за скиорите в Кортина

Най-разпиляната олимпиада в историята вече подобри и един рекорд. До момента бе нормално спортистите да се разполагат в две, максимум три олимпийски села. Сега обаче са цели шест, което едва ли ще се повтори някога в историята.

Милано - завръщане в СССР

Комплексът с 1700 места, където ще бъдат настанени състезателите по фигурно пързаляне, хокей на лед, шорттрек и бързо пързаляне с кънки много напомня на съветските панелки, които могат да се видят и в много български градове.

Те са разположени на мястото на старата железопътна гара в района Порто Романа, а след игрите стават на студентски общежития и социални жилища. Общо корпусите са 6, като ако ги гледаш продължително, ще ти напомнят на гигантските блокове, които в Москва наричат “гигахрущ” на Никита Хрушчов.

Селото е доста близо до стадион “Сан Сиро”, където ще е основното откриване на олимпиадата. Там единственият ни представител ще е фигуристката Александра Фейгин.

В Антерселва хотелите са близо до състезателното трасе за биатлон.

Биатлонистите в 4 хотела

Около 300 човека ще бъдат настанени в четири хотела в Антерселва, където са състезанията по биатлон. Те се намират в непосредствена близост до “Зюдтирол Арена”, домашното трасе на Доротея Вирер, чиято кариера приключва с последния олимпийски старт.

Биатлонистите имат най-наситената програма и по количество медали (11), и по количество дни (8 до 21 февруари). Но ще са в идеални условия. България е с пълен отбор от 8 квоти - 4 мъже и 4 жени.

800 места в Ливиньо

Безмитната зона в Ливиньо приема подхода на Антерселва. Състезателите по сноуборд и фрийстайл ще бъдат настанени само в три хотела, които се намират в близост до гондолите в курорта. Става въпрос за корпусите на “Парадайз Лодж”, които побират 800 човека, което е на трето място след Милано и Кортина. Там ще бъдат нашите най-големи надежди - Радослав Янков, Тервел Замфиров, Малена Замфирова и Александър Кръшняк.

В Ливиньо ще бъдат сноубордистите и нашите най-големи надежди - Радослав Янков, Тервел Замфиров, Малена Замфирова и Александър Кръшняк.

Всичко е около финала в Бормио

Поредният курорт, който смята да отдели същестуващи хотели за спортистите. Те са 4, като в тях ще се настанят мъжете в алпийските ски и дебютантите от ски алпинизма. Всичките са разположени във финалната зона на легендарната писта “Стелвио”. Там ще са Алберт Попов и Калин Златков.

Академията на финансовата полиция в Предацо

Предацо ще е точката в долината Вал ди Фиеме, където ще бъдат ски бегачи (които стартират в съседното Тезеро), ски скачачи и състезателите от северната комбинация. 750 места са осигурени в микс - съществуващи сгради и нови. Част от тях се използват от финансовата полиция, която има там алпийска академия. По принцип карабинерите се занимават с финансови престъпления, но имат и специална спасителна служба за планините. И точно там се намира тренировъчната им база, което ще се използва.

Част от сградите в Предацо се използват от финансовата полиция, която иа там алпийска академия.

Контейнери в Кортина д'Ампецо

Може би най-оригиналното олимпийско село, в което трябва да бъдат 1400 бобслеисти, състезатели по спускане с шейни и скелетон, жените в алпийските ски и кърлингистите.

Всички ще бъдат в модулни едноетажни контейнери. Те ще са около 400 с две стаи, всяка по 18 квадрата. Между тях са направени улици, на общодостъпните зони ще е столовата, тренировъчните зали, медицинският център и всичко необходимо. Площадът е за срещи с гости и журналисти.

В Кортина д'Ампецо всички ще бъдат в модулни едноетажни контейнери. Местните власти още не са решили какво да правят от градчето след игрите.

Още от началото на сезона до идването на спортистите всичко бе давано под наем. Контейнерите са определени като от “висша класа” и миналата година бяха показани на седмицата на модата в Милано. Местните власти още не са решили какво да правят от градчето след игрите. Първоначално идеята бе да бъде демонтирано, но сега вероятно ще бъде запазено за младежката олимпиада през 2028 г.

Единствената ни представителка в това село ще е алпийката Анина Цурбриген.