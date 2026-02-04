Зографски стартира първи от българите на олимпиадата

Владимир Зографски ще е първият българин, който ще участва на олимпиадата в Италия още преди официалното откриване. Първата тренировка за ски скоковете от нормална шанца е насрочена за четвъртък от 20 часа.

Реално състезанията започват още в сряда. От 11,30 часа българско време е първата официална тренировка по спускане при мъжете. След това от 19,05 часа са мачовете за смесени отбори по кърлинг Швеция - Република Корея, Великобритания - Норвегия, Канада - Чехия и Естония - Швейцария. И от 19,30 часа са две тренировъчни спускания с шейни при мъжете.