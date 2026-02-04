Домакините се провалиха със зала и лифт в Кортина

Домакините няма да са напълно готови със залата по хокей и новия лифт в Кортина, призна генералният секретар на МОК Кристоф Дюби на пресконференция в Милано.

"Не", отговори той кратко на въпроса дали прословутата зала за хокей ще е напълно готова за началото на мачовете. "Но поне за публиката всичко ще е наред", увери той. Всички се надяват, че за мъжкия турнир съоръжението ще е напълно функционално. Мачовете се очакват с огромен интерес заради присъствието на играчи от НХЛ, които се завръщат на олимпиадите след дълго отсъствие.

В Кортина продължават с основния си лифт, който трябва да поеме основната част от публиката за стартовете при жените в алпийските ски. Съоръжението не е минало всички задължителни тестове за безопасност. Но италианците са оптимисти, че за първата тренировка по спускане всичко ще е наред.

