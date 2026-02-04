Линдзи Вон посети гроба на треньора си

Проблемът с лявото коляно на Линдзи Вон е под контрол, но става въпрос за сериозна контузия - скъсана вътрешна кръстна връзка. Американката е категорична, че ще участва в спускането но олмимпиадата в неделя.

41-годишната Линдзи е посетила в понеделник гроба на своя ментор и треньор от детските години Ерих Зайлер, един от пионерите на ските в Минесота. Той почина миналото лято на 99 години и беше символична фигура за цялото семейство на Линдзи.

“Знам какво точно би ми казал, но ми се искаше да бъде тук, за да ми го каже”, сподели Линдзи Вон в инстаграм.