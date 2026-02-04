"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Н'Голо Канте се присъедини към "Фенербахче", обяви турският клуб след спорове относно приключването на сделката, докато мароканският нападател Юсеф Ен-Несири премина в саудитския "Ал Итихад".

Френският национал, който спечели две титли на английската Висша лига с "Лестър" и "Челси", се завърна в Европа след два сезона и половина в "Ал Итихад".

Сделката изглеждаше провалена, след като "Фенербахче" заяви във вторник, че "Ал Итихад4 не е въвел съответната информация в системата за трансфери на ФИФА, за да завърши продажбата.

По-късно обаче "Ал Итихад" обяви продажбата на Канте, преди да подпише с Ен-Несири като заместник на Карим Бензема, който напусна клуба по взаимно съгласие, за да се присъедини към "Ал Хилал" в понеделник.