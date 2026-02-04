Феновете на "Интер" със забрана за три гостувания на отбора

Феновете на "Интер" няма да могат да присъстват на следващите три гостувания на отбора от серия "А" след инцидента с хвърления фойерверк по вратаря на "Кремонезе" Емил Аудеро в Кремона, завършил 2:0 за тима от Милано. 29-годишният вратар получи контузия на крака и нарушен слух в дясното ухо заради сигналната ракета, но мачъът не бе прекъснат.

"Министърът на вътрешните работи разпореди забрана за пътуване на фенове на "Интер" до 23 март 2026 г., както и забрана за продажба на билети на жители на Ломбардия за тези мачове. Тази мярка е насочена към осигуряване на обществения ред и безопасност и предотвратяване на повторение на инциденти, които биха могли да нарушат безпроблемното протичане на спортни събития", се казва в официално изявление на италианското Министерство на вътрешните работи, публикувано от La Gazzetta dello Sport.

Забраната няма да важи за дербито между "Милан" и "Интер" на 8 март. Феновете на "нерадзурите" няма да могат да присъстват на гостуванията срещу "Сасуоло", "Лече" и "Фиорентина".