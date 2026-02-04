"Гьозтепе" с опция да купи Филип Кръстев след наема

Трансферът на Филип Кръстев от "Ломел" в турския "Гьозтепе" ще бъде под наем до края на сезона през юни и опция за закупуване на правата му, обяви журналистът Орчун Актен.

Кръстев е собственост на компанията "Сити Футбол Груп" и с футболен договор с белгийския "Ломел", част от структурата, която го праща под наем вече в седми отбор. Сега обаче той може да стане постоянна част от „жълто-червените" от Измир, но трябва да заслужи доверието на старши треньора Мъри Стоилов.

Очакванията са Филип Кръстев да пристигне днес в Измир, за да финализира договора си под наем.

След като е откупен от "Сити Футбол Груп" през януари 2020-а година от "Славия", кариерата му минава през "Ломел", френския "Троа", нидерландските "Камбур" и "Цволе", "Левски", ФК "Лос Анджелис" и последно в "Оксфорд Юнайтед" в английския Чемпиъншип.