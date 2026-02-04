Само Швейцария иска зимната олимпиада през 2038 г.

Швейцария е единственият кандидат за домакинство на Зимните олимпийски игри през 2038 година. Това беше обявено от Карл Щос, председател на Комисията за домакинство на Зимните игри, на сесията на Международния олимпийски комитет (МОК) в Милано.

Той отбеляза, че се планира Швейцария да бъде потвърдена за домакин на Олимпийските игри през 2038-а на сесията на МОК през април 2027 година. За да се постигне това, швейцарското правителство и парламент ще трябва да се споразумеят за финансирането на Олимпийските игри до 2026 година, предава БТА.

Щос отбеляза, че ако настоящият диалог не доведе до споразумение по организационните въпроси, МОК ще започне преговори с други държави, желаещи да бъдат домакини на Игрите.

Концепцията за Олимпийските игри през 2038-а предвижда състезанията да се провеждат в три клъстера, като центровете ще бъдат Люцерн, Санкт Мориц и Лозана.

Олимпийските игри през 2026 година ще се проведат в Италия от 6 до 22 февруари. Зимните игри през 2030-а ще бъдат във Френските Алпи, а през 2034 година - в Солт Лейк Сити (САЩ).