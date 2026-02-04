Наш национал с победа в Евролигата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбският "Цървена звезда", чийто екип носи американецът с български паспорт Коди Милър-Макинтайър, се наложи у дома над израелския "Апоел" (Тел Авив) с 87:75 в двубой от 26-ия кръг в баскетболна Евролига.

Така грандът от Белград удължи победната си серия и продължава с 16 успеха и десет поражения, заемайки седмо място във временното класиране. "Апоел", който претърпя трета поредна загуба, е трети към момента с актив 16/9.

Милър-Макинтайър записа 10 точки, 3 борби, 9 асистенции и 2 откраднати топки за 28 минути на терена, а най-резултатен за победата на домакините беше Джордан Нвора с 22 т.