ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С какво ще се занимава Кирил Петков - виж оживялат...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22222694 www.24chasa.bg

Наш национал с победа в Евролигата

2320
Коди Милър-Макинтайър Снимка: instagram.com/crvenazvezdakk/

Сръбският "Цървена звезда", чийто екип носи американецът с български паспорт Коди Милър-Макинтайър, се наложи у дома над израелския "Апоел" (Тел Авив) с 87:75 в двубой от 26-ия кръг в баскетболна Евролига.

Така грандът от Белград удължи победната си серия и продължава с 16 успеха и десет поражения, заемайки седмо място във временното класиране. "Апоел", който претърпя трета поредна загуба, е трети към момента с актив 16/9.

Милър-Макинтайър записа 10 точки, 3 борби, 9 асистенции и 2 откраднати топки за 28 минути на терена, а най-резултатен за победата на домакините беше Джордан Нвора с 22 т.

Коди Милър-Макинтайър Снимка: instagram.com/crvenazvezdakk/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)