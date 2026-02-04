Легенда търси таланти в родния град на Иван Абаджиев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трикратният световен и четирикратен европейски шампион по вдигане на тежести Александър Върбанов обяви, че търси таланти в щангите за клуб “Иван Абаджиев” в Нови пазар. Заниманията са всеки следобед от 16 часа в новооборудваната зала на улица “Петър Берон” в града до стадиона.

Нови пазар е родният град на Върбанов и на легендарния треньор, който направи българската школа в този спорт.

Дълги години Александър Върбанов, който е и бронзов медалист от олимпиадата в Сеул, живя и работи в Канада, като синът му бе национал на тази държава в щангите.

През лятото обаче правеше задължително лагер за желаещи на легендарната база “Спортпалас” във Варна.

Върбанов притежава деветия по сила резултат по системата “Синклер” в историята, като записа 485,78 точки в категория до 75 килограма.

На олимпиадата в Сеул остана трети след Борислав Гидиков и представителя на ГДР Инго Щайнхофел.

Двамата с Гидиков бяха последните ни щангисти на първенството, като след това отборът ни бе отстранен от участие заради положителните проби на Митко Гръблев и Ангел Генчев, които загубиха титлите си.

Александър Върбанов бе и в една стая с Наим Сюлейманоглу в Австралия, преди той да избяга и да се присъедини към турския национален отбор през 1987 г.

