ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С какво ще се занимава Кирил Петков - виж оживялат...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22223009 www.24chasa.bg

Високо напрежение в "Дея" след фиаското срещу шампиона "Левски"

Велизар Маджаров

3440
Снимка: Startphoto.bg

Високо напрежение има в отбора на "Дея" след фиаското с 0:3/19, 16, 12/ срещу шампиона "Левски" в изминалия кръг от Супер Волей в залата на "сините" в столицата.

"Пълно разочарование. Да те бият да, но нека да е достойно! Сякаш отборът беше на екскурзионно летуване! Това видях, но не ми се иска да се случва пак", призна пред "24 часа" президентът и собственик на бургаския клуб д-р Александър Маджуров.

На дневен ред за "Дея" е важният домакински мач в битката за шестото място в редовния сезон срещу "Пирин" Разлог в събота.

Капитанът Валентин Братоев, който е с разкъсан мускул на прасеца ще поднови тренировки на облекчен режим, с мерака евентуално да помогне срещу "Пирин".

На линия е Георги Братоев, който пропусна мача срещу "Левски".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)