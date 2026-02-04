Фенове на "Левски" пропищяха от условията и организацията на мача за суперкупата на националния стадион, спечелен вчера от "Лудогорец" с 1:0.

В писмо, адресирано до министъра на вътрешните работи Даниел Митов, президента на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов и президента на БФС Георги Иванов са описани проблемите, с които е трябвало да се справят.

"Мероприятия като проведения на 3 февруари 2026 г. финал за суперкупата на България между отборите на "Лудогорец" и "Левски" трябва да бъдат празник на спортната и футболната общественост в частност, а не неравна борба на привържениците с атмосферните условия, които по никакъв начин не бяха взети предвид от организаторите на горепосоченото събитие.

Уважаеми господа, в последното десетилетие (най-малко) влизането на Националния стадион "Васил Левски" за запалянковците на "Левски" с билети за сектор "В" се превръща в истински кошмар заради ниското равнище на организация и липсата на каквото и да е съобразяване с обстановката и вида на пространствата около стадиона, през които трябва да преминат феновете. По-конкретно, преди всеки двубой сме принудени да газим невъобразимата кал, която се образува след всеки валеж (дъжд или сняг) между сектор "Б" и т.нар. стадион "Юнак". Защо алеята около сектор "Б" не може да се използва от всички зрители - не е ясно.

След разтопилия се сняг в деня на финала за суперкупата гореспоменатото пространство беше практически непроходимо и всъщност да го наречем кално, би било по-скоро комплимент. То по-скоро представляваше тиня, през която поради указанията на полицейските служители трябваше да преминат хиляди хора. Стремейки се да избегнат най-голямата мръсотия, хората рискуваха да стъпват по издадени камъни и дори дървета, за да прескочат или заобикалят образувалото се блато. Непосилна задача. В крайна сметка се добрахме до сектор "В", а там ни чакаше нова изненада - между редовете имаше по пет пръста вода, което накара на практика почти всички привърженици не да седят на седалките, а да стъпват върху тях и да гледат отраженията си в локвите. Поне частично си изчистихме обувките. В същото време седалките в сектор "Б" бяха заринати в сняг.

В допълнение, част от входовете на секторите "Б" и "В" бяха затворени, което затрудни и забави изключително много напускането на стадиона след края на мача.

Уважаеми господа, вчерашното ни преживяване беше унизително и се повтаря при всеки мач на "Левски" на Националния стадион "Васил Левски", освен ако нямаме късмет времето да е сухо и калта до "Юнак" да се смили над нас, поне доколкото е възможно, но не се случва често. Това е подигравка с всички фенове на футбола, които отделят хич не малко време и пари, за да подкрепят любимия си отбор, който и да е той. Днес ще бъде "Левски", утре - ЦСКА, "Ботев", "Локомотив" и т.н. Мястото, през което за пореден път трябваше да преминем, не е пригодно за пълчища от хора преди спортно мероприятие при каквито и да е атмосферни условия. Последните са важен, но не и незаобиколим фактор при адекватно съобразяване с тях в процеса по организация.

Уважаеми господа, моля, НЕ ГОНЕТЕ хората от стадионите. Футболът е празник, по време на който феновете да подкрепят любимите си отбори и, ако желаят, да дойдат с хубавите си дрехи. А не да бъдат принудени да сложат по-овехтелите, знаейки, че след поредния поход в тинята около Националния стадион последващата им употреба ще бъде сериозно поставена под въпрос", завършва писмото на феновете.