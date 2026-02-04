ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тенденцията „да станеш китаец“ в социалните медии ...

Героите на Челси показаха уважение към България

3396

Героите на "Челси" от победата с 3:2 след обрат срещу Уест Хем Марк Кукурея и Жоао Педро демонстрираха уважение към България броени минути след лондонското дерби в събота.

След края на мача двамата се видяха с родния финансист Кирил Евтимов в кулоарите на стадион „Стамфорд Бридж", който им подари брандирани торбички с български сувенири. Испанецът и бразилецът размениха по няколко думи с бургазлията.

„Да, бихме българския национален отбор и двата мача, но имате не лош отбор. На терена не ни беше толкова лесно, колкото си мислят феновете изхождайки от крайния резултат", обяви Кукурея.

„Ако трябва да съм честен, не знам нищо за България и не познавам нито един българин. С тези подаръци от теб ще имам добър повод да се запозная със страната ви", коментира Жоао Педро.

