Обявиха за "изчезнал" Кристиано Роналдо в Саудитска Арабия

В столицата на Саудитска Арабия Рияд фенове се избъзикаха като обявиха за "изчезнал" и пуснаха за "издирване" Кристиано Роналдо, след като звездният на нападател на "Ал Насър" бойкотира мача срещу "Ал Рияд" в понеделник, а вчера на тренира с отбора си.

Португалецът, който утре навършва 41 г., е бесен на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия (PIF), който е собственик на клуба. Роналдо смята, че фондът фаворизира конкурентите на "Ал Насър", които също са негова собственост – "Ал Хилал" и "Ал Итихад".

Причината - трансферът на френския ас Карим Бензема от втория отбор в първия.