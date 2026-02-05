Роналдо срещу NEOM: Битката за саудитските милиарди

Футболната суперзвезда се превърна в "гневна аларма" за плановете на Рияд да приключи с ерата на бездънните чекове в спорта

Родният футболен фен горе-долу по едно и също време научи за продажбата на Марин Петков в Саудитска Арабия и за бойкота на Кристиано Роналдо, който опитал да спре трансфера на друг играч в саудитското първенство. Разбира се, на никого не му хрумна да свърже двете събития. Едва ли самият Петков ще се обиди от твърдението, че португалската суперзвезда въобще и не подозира за неговото съществуване.

Роналдо всъщност се постара да осуети преминаването на Карим Бензема от "Ал Итихад" в "Ал Хилал". А мотивът му е, че по този начин лидерът в класирането ще получи още повече мощ в нападение и ще се обезсмисли битката за титлата. Кристиано е гладен за трофеи, тъй като от пристигането си в "Ал Насър" през 2022 г. той спечели единствено купата на арабските клубни шампиони. Още по-голямата му мечта е да вкара 1000 гола до края на кариерата си, с което да обезсмърти името си. По-силната конкуренция би могла да затрудни амбициозните му планове и той без много да му мисли обяви безсрочна стачка.

Сръднята на самозабравилата се звезда искрено забавлява футболната общественост, но зад действията му се крие друга много по-интересна тенденция. Преди година или две шефовете на "Ал Насър" щяха лесно да тушират напрежението, като напазаруват още няколко световноизвестни играчи, които да подкрепят Роналдо в изграждането на собственото му величие. Сега обаче шейховете отказват да развържат бездънните си кесии само и само да успокоят демоните на своята голяма звезда, около която се върти целият отбор. Колкото и сензационно да звучи, най-големите отбори в първенството, които се управляват от Публичния инвестиционен фонд (PIF) на Саудитска Арабия, затягат коланите. А самият Роналдо волно или неволно се превърна в "гневна аларма", която да предупреди света за спирането на златното кранче.

Възможно ли е наистина собствениците на неизчерпаемите петролни кладенци да спрат с наливането на пари във футбола, след като през лятото на 2023 г. похарчиха близо 957 милиона долара за нови играчи? Вайкането на Роналдо, че не му осигуряват нови и качествени съотборници, е само едно от доказателствата за подобна тенденция. Още през 2024 г. разходите за нови футболисти падат с 50 процента, а през сезон 2025/26 клубовете категорично се преориентират от бясното пазаруване на суперталанти към обвързването на вече привлечените играчи с по-дългосрочни договори.

Пресъхването на буйния някога инвестиционен поток не засегна само футбола. Шейховете подсказаха, че ще ограничат инвестициите в бойните спортове, конните надбягвания, голфа и състезанията от Формула 1. Така например Зимните азиатски игри, които трябваше да се проведат през 2029 г., са отложени за неопределено време. Това, разбира се, е лоша новина както за по-бизнес ориентираните спортисти, така и за алчните им шефове, които се облизваха за петродоларите на шейховете. И първите, и вторите, и самият Кристиано Роналдо се питат какво, по дяволите, се случва. Проектът за The Line ще струва не по-малко от 1,5 трилиона долара.

По-голямата част от отговорите вероятно лежат заровени под пясъците, където днес трябваше да се издигат сгради и спортни съоръжения, каквито няма никъде другаде по земята. Мегапроектът NEOM предвиждаше в северозападната част на страната да бъдат изградени линейният град The Line, ски курортът Trojena и индустриалният център Oxagon. Всичко това щяха да са бетонни и метални съоръжения от бъдещето, с които саудитците най-после щяха да докажат на останалия свят, че са номер 1. Безспорната перла на оценения на 500 милиарда долара проект беше The Line и именно той може би ще се окаже основната причина за сериозното охлаждане на инвестиционните мераци на саудитците. Плановете бяха да бъде вдигнат чисто нов град, който да е дълъг 170 километра и широк едва двеста метра, като жилища, училища, паркове и офиси да са разположени вертикално – слой над слой, а не хоризонтално. И всичко това да е побрано в една- единствена немислима по размерите си сграда с огледална фасада, която се простира през пустинята. Авторите на проекта предвиждаха още в града да няма улици и коли и въпреки това всичко да ти е на една ръка разстояние. А транспортът трябваше да се осигурява от високоскоростна подземна железница, която да изминава тези 170 километра от единия край до другия за около 20 минути. Саудитците мечтаеха да пратят поне 9 млн. души да живеят в The Line, който щеше да разчита на 100% възобновяема енергия. И всичко трябваше да е готово до 2030 г., когато жителите на града щяха да разчитат и на невиждани по размерите си спортни съоръжения.

Само че реалността се размина на километри с очакванията и още в средата на 2025 г. стана ясно, че проектът ще струва не по-малко от 1,5 трилиона долара и при това положение въобще не е ясно дали може да се осъществи. Въпреки налетите до момента колосални средства плановете за футуристичното чудо претърпяха сериозна ревизия. Мегаструктурата е свита от 170 на 2,4 км, където ще живеят не повече от 300 000 души. Слуховете твърдят също така, че спортните съоръжения и другите глезотии ще бъдат заменени от гигантски центрове за обработка на данни, които да подкрепят амбициите на кралството в сферата на изкуствения интелект.

Или казано по-простичко – саудитците се наиграха с този град на бъдещето и сега ще затегнат коланите, като голямото пестене ще започне именно с ограничаването на инвестициите в спорта. Управителят на Публичния инвестиционен фонд (PIF) Ясир ал-Румаян вече обяви, че фондът планира да намали дела на международните си инвестиции от 30 на около 18-20%, като най-предпазливи той и колегите му ще бъдат именно при придобиването на чуждестранни спортни активи. В същото време саудитците обявиха, че държавата постепенно ще се оттегли от задължението си да финансира местните футболни клубове и ще се опита да ги прехвърли на частния сектор. От най-високо ниво обещават също така да спрат с мегатрансферите като този на Роналдо и Неймар и да насочат финансовата си подкрепа към развиващи се спортове като женски футбол и ръгби, които изискват по-малко капитал, но носят значителен имиджов ефект.

Шейховете все пак обещават, че ще платят каквото е необходимо, за да бъдат изградени невиждани по рода си стадиони, на които ще се играят мачовете от световното първенство по футбол през 2034 г. Най-мащабното съоръжение е стадион "Принц Мохамед бин Салман", който е разположен на 200-метрова скала и който ще разполага с подвижен покрив, подвижен терен, гигантска LED стена, чудна гледка към града и още, и още, и още. Да, саудитците може и да са се постреснали от размера на харчовете в последно време, но никой не бива да се съмнява, че по време на мондиала след 8 години те ще предложат инфраструктура, на която биха завидели и извънземните, които, рано или късно, ще ни дойдат на гости.