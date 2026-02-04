Остри реакции срещу Инфантино, след като предложи руските отбори да се върнат във футбола

Европейският съюз, в частност спорт, реагира остро на предложението на президента на ФИФА Джани Инфантино да паднат санкциите за руския футбол, който е лишен от международни състезания, съобщава агенция АНСА, цитирана от БТА.

Комисарят по спорта в ЕС Глен Микалеф отговори на идеята на шефа на световния футбол. "Спортът не съществува във вакуум. Има голяма значение кои сме и какво избираме да представляваме. Да оставим агресорите да се върнат в световния футбол като че ли нищо не е станало, не е приемливо", написа той.

"С приближаването на Игрите в Милано и Кортина 2026 Европейският съюз трябва да утвърди своя спортен модел, който се основава на отговорност, солидарност и уважение на ценностите. Обществената сигурност е важна, яснотата и символите са важни. Другите спортове, федерации и държави, членки на ЕС вече изразиха сериозните си опасения от нормализацията на отношенията с Русия", смята още Микалеф.