ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Предлагат 2 билета на цената на един за откриванет...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22225570 www.24chasa.bg

Остри реакции срещу Инфантино, след като предложи руските отбори да се върнат във футбола

3364
Джани Инфантино

Европейският съюз, в частност спорт, реагира остро на предложението на президента на ФИФА Джани Инфантино да паднат санкциите за руския футбол, който е лишен от международни състезания, съобщава агенция АНСА, цитирана от БТА.

Комисарят по спорта в ЕС Глен Микалеф отговори на идеята на шефа на световния футбол. "Спортът не съществува във вакуум. Има голяма значение кои сме и какво избираме да представляваме. Да оставим агресорите да се върнат в световния футбол като че ли нищо не е станало, не е приемливо", написа той.

"С приближаването на Игрите в Милано и Кортина 2026 Европейският съюз трябва да утвърди своя спортен модел, който се основава на отговорност, солидарност и уважение на ценностите. Обществената сигурност е важна, яснотата и символите са важни. Другите спортове, федерации и държави, членки на ЕС вече изразиха сериозните си опасения от нормализацията на отношенията с Русия", смята още Микалеф.

Джани Инфантино

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)