Мисли се за турнир с 4 отбора за суперкупата, БФС с анализ на мачовете след 24 часа

Промени за следващото издание на суперкупата предвижда Професионалната лига.
На първо време се обмисля мачовете да се играят през септември.
До този момент се състоеше един двубой, в който спечелилият титлата тим мери сили с носителя на купата. Ако е един и същи, правото заслужаваше сребърният медалист.
В плановете на лигата е турнир с четири отбора като в Испания и Италия. В организацията обсъждат идеята и смятат скоро да я предложат на клубовете.
Идеята е, че заради намаляването на отборите в елита и съответно по-малко мачове турнир с участие на четири отбора е напълно възможен.
Ако това се случи, по всяка вероятност в надпреварата ще участват шампионът на България, вторият и третият в класирането и носителят на купата.
От БФС пък обявиха, че в УouTube канала му ще имате възможност да гледате анализ на най-спорните ситуации от мачовете в Първа лига 24 часа след техния край.