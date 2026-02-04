ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Предлагат 2 билета на цената на един за откриванет...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22225745 www.24chasa.bg

Мисли се за турнир с 4 отбора за суперкупата, БФС с анализ на мачовете след 24 часа

2056
Снимка: Георги Палейков

Промени за следващото издание на суперкупата предвижда Професионалната лига.

На първо време се обмисля мачовете да се играят през септември.

До този момент се състоеше един двубой, в който спечелилият титлата тим мери сили с носителя на купата. Ако е един и същи, правото заслужаваше сребърният медалист.

В плановете на лигата е турнир с четири отбора като в Испания и Италия. В организацията обсъждат идеята и смятат скоро да я предложат на клубовете.

Идеята е, че заради намаляването на отборите в елита и съответно по-малко мачове турнир с участие на четири отбора е напълно възможен.

Ако това се случи, по всяка вероятност в надпреварата ще участват шампионът на България, вторият и третият в класирането и носителят на купата.

От БФС пък обявиха, че в УouTube канала му ще имате възможност да гледате анализ на най-спорните ситуации от мачовете в Първа лига 24 часа след техния край.

Снимка: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)