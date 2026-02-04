Мисли се за турнир с 4 отбора за суперкупата, БФС с анализ на мачовете след 24 часа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Промени за следващото издание на суперкупата предвижда Професионалната лига.

На първо време се обмисля мачовете да се играят през септември.

До този момент се състоеше един двубой, в който спечелилият титлата тим мери сили с носителя на купата. Ако е един и същи, правото заслужаваше сребърният медалист.

В плановете на лигата е турнир с четири отбора като в Испания и Италия. В организацията обсъждат идеята и смятат скоро да я предложат на клубовете.

Идеята е, че заради намаляването на отборите в елита и съответно по-малко мачове турнир с участие на четири отбора е напълно възможен.

Ако това се случи, по всяка вероятност в надпреварата ще участват шампионът на България, вторият и третият в класирането и носителят на купата.

