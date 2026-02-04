ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати от 23-ия кръг на серия "А" и класиране

Тихомир Иванов втори в Удине пред погледа на световния рекордьор в скока на височина

Тихомир Иванов Снимка: Startphoto.bg

Тихомир Иванов зае второ място в скока височина на международния турнир по лека атлетика в зала в италианския град Удине.

Българинът, който миналата година стана шампион в надпреварата, записа 216 сантиметра - равен резултат с победителя Еугенио Мелони (Италия).

Иванов преодоля от първи опит 2,11 и 2,16, но не успя на 2,20 метра.

На височината от 2,16 успеха още Елайджа Косиба (САЩ), Тиаго Моура (Бразилия), 41-годишният Доналд Томас (Бахами) и Еугенио Мелони (Италия).

Само Мелони нямаше фаулове на предишните височини и двамата с Иванов имаха право на още един скок на 2,20, за да определят кой ще спечели. Двамата не успяха, след което съдиите свалиха летвата отново на 2,16. Българинът отново направи фаул, а Мелони закачи летвата, но тя остана на стойките, което му донесе победата.

Около сектора беше голямата звезда на италианския скок височина - Джанмарко Тамбери, както и световният рекордьор в дисциплината Хавиер Сотомайор (Куба), който все още държи световния рекорд 2,45.

