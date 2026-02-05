ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кафе + лекарства и добавки не е добра комбинация

Българин бе част от исторически мач във футбола

Кристиян Ирмиев е първият на долния ред от ляво на дясно на отборното фото преди историческия мач. Снимка: "Кьолн"

Българският национал до 19 години Кристиян Ирмиев стана част от исторически за футбола мач.

Халфът бе титуляр за германския си тим "Кьолн" при драматичната загуба с 1:3 у дома от италианския "Интер" в двубой от 1/16-финалите на младежката Шампионска лига.

Той се игра пред 50 000 зрители в Кьолн, което е рекорд за тази възрастова група в световен мащаб.

Предишното най-високо постижение бе отново с участието на "Интер" - 40 368 зрители през април 2025 г. на мача срещу "Трабзон" в Турция.

Третото място с 32 510 зрители е за "Краснодар" - "Реал" (Мадрид) (февруари 2018 г.)

Иначе срещата в Кьолн вървеше към продължения при 1:1, но в 97-ата и 99-ата мин гостите от Милано вкараха.

Ирмиев остана на терена до 69-ата минута, когато при резултат 0:1 бе заменен.

