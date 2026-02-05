Българин бе част от исторически мач във футбола

Българският национал до 19 години Кристиян Ирмиев стана част от исторически за футбола мач.
Халфът бе титуляр за германския си тим "Кьолн" при драматичната загуба с 1:3 у дома от италианския "Интер" в двубой от 1/16-финалите на младежката Шампионска лига.
Той се игра пред 50 000 зрители в Кьолн, което е рекорд за тази възрастова група в световен мащаб.
Предишното най-високо постижение бе отново с участието на "Интер" - 40 368 зрители през април 2025 г. на мача срещу "Трабзон" в Турция.
Третото място с 32 510 зрители е за "Краснодар" - "Реал" (Мадрид) (февруари 2018 г.)
Иначе срещата в Кьолн вървеше към продължения при 1:1, но в 97-ата и 99-ата мин гостите от Милано вкараха.
Ирмиев остана на терена до 69-ата минута, когато при резултат 0:1 бе заменен.