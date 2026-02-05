Без адекватен план Б” “Левски” може и да изпусне златния си шанс

За пореден път през този сезон “Левски” показа, че си няма идея как да спечели завързан мач.

Тази теория се доказа и в първия официален мач за четата на Хулио Веласкес, която загуби финала за суперкупата на България “Лудогорец” с 0:1. А самият испанец ще трябва да почака още за първи трофей в кариерата си.

Докато срещу тимовете от долната половина на таблицата “сините” доминират и мачкат, срещу тези, които го преследват на върха, нещата са коренно различни. Именно тези победи над по-малките клубове са една от основните причини столичани да са на върха със 7 точки пред “Лудогорец” и ЦСКА 1948.

Отбори като “Монтана”, “Добруджа” и “Септември” получават по куп голове във вратата си от “сините”. А всички на “Герена” се бият колко мощна атака притежава отборът.

В мачовете, наречени дербита, обаче, нещата хич не са розови за предвождания от Веласкес тим. И “Левски” има едва 3 победи от началото на сезона - над “Ботев”, “Черно море” и ЦСКА 1948, в които атака на столичани е отбелязала 6 гола. Само веднъж успя да спечели, след като изостава в резултата, като това се случи при гостуването във Варна. Загуби от “Локо” (Пд) и ЦСКА. И приключи 0:0 с “Лудогорец”.

А причината за това най-вероятно е, че “сините” на Веласкес без значение от опонента винаги играят по един и същ начин. Просто липсва тази импровизация, това отиграване, както гласи клишето, която може да обърне развоя на срещата.

Както вече споменахме, срещу по-малките тимове в елита това дава резултат. Но по-класните вече се научиха как може да се спре “синята” машина. И умело противодействат на столичани. Това се видя в първия мач между “Левски” и “Лудогорец” през септември. Тогава “сините” не намираха път към вратата на разградчани въпреки създадените положения. А както знаем, срещу класни отбори головите възможности не са много. И гостите си тръгнаха от София доволни с точката.

Същото бе и по време на европейските мачове, особено в първите 2 кръга срещу “Апоел” (Беер Шева) и “Брага”. “Левски” така и не стигна до гол в 4-те мача в редовното време. На таблото бяха все нули.

Във вторник във финала за суперкупата лидерът в Първа лига има отново имаше лека доминация, пропиля няколко шанса, а по-късно допусна гол. И връщане назад нямаше. Всъщност двубоят с “Лудогорец” бе почти огледален на срещата с ЦСКА, в която “червените” спечелиха 1:0 в последния кръг от първия дял на редовния сезон. И след нея изпълнителният директор на “сините” Даниел Боримиров направи интересен паралел, обяснявайки, че със загубата неговият тим е съживил мъртъвци.

Отборите, които могат по принцип да се надиграват с “Левски”, избират коренно различен модел от използвания от Веласкес. По-класните съперници на “сините” ги оставят да водят играта. Опитват да нарушат темпото им чрез нарушения, леко забавяне и т.н. Не залагат на разточителни атаки, каквито Веласкес иска да вижда от своя тим. А практикуват футбол с дълги топки, изритани към нападателите си, или пък чакат удобен момент да стигнат до някое статично положение.

Факт е, че “Левски” играе най-приятния за гледане футбол, откакто Веласкес пое кормилото на “Герена”. Това бе признато и от останалите клубове в елита ни - все пак е от испанската школа.

Но е още по-видно, че в играта на “сините” определено липсва истински план “Б”. Получи ли първи гол, “Левски” трудно обръща. Колкото и време да остава, играта и стилът не се променят. Да, факт, е че доминира, но футболът е игра на голове, не на статистика и създадени положения. И всичко това, което предвожданият от Веласкес тим прави, не дава резултат. Или поне досега не е.

И то при все че селекцията в клуба за първи път е отлична и няма нито една дупка за запълване.

Ако “сините” обаче продължават по начина, по който го карат от юли насам, мечтата за първа титла от 17 години рязко може да се изпари. 7 точки, както са много преднина, изведнъж може и да бъдат заличени още до следващия месец. А “Левски” има и още 2 мача в рамките на месец срещу “Лудогорец” - първо за купата в Разград, по-късно пак визита там, но за първенство. А вдигането на суперкупата със сигурност ще вдъхне допълнителна увереност на хегемона на България, който гони рекордна 15-а поредна титла у нас.