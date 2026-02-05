ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 5 февруари, вижте кои са и...

Времето София  / 
Спорт по телевизията днес

Снимка: Ройтерс

7,00 ч Снукър Eurosport 2

10,00 ч Футзал, Ирак - Иран "Нова спорт"

11,00 ч ОИ, кърлинг Eurosport 1

11,00 ч Голф MAX sport 1

11,00 ч Голф MAX sport 2

12,50 ч Колоездене, обиколка на ОАЕ (ж) Eurosport 2

13,05 ч ОИ, хокей на лед (ж )Eurosport 1

14,00 ч Футзал, Индонезия - Япония" Нова спорт"

14,45 ч Колоездене на писта, ЕП в Коня Eurosport 2

15,30 ч Тенис, турнир в Монпелие MAX sport 1

15,40 ч ОИ, хокей на лед (ж) Eurosport 1

16,30 ч Колоездене, обиколка на Валенсия Eurosport 2

17,00 ч Футбол, "Коджаели" - "Бешикташ "MAX sport 4

18,00 ч Баскетбол, "Дубай" - "Реал" MAX sport 3

18,10 ч ОИ, хокей на лед (ж) Eurosport 1

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1

19,10 ч Водна топка, ЕП (ж) БНТ 3

19,30 ч Футбол, "Фенербахче" - "Ерзурум" MAX sport 2

19,30 ч Футбол, "Ал Ахдуд" - "Ал Хилал" MAX sport 4

20,10 ч ОИ, кърлинг Eurosport 1

20,30 ч ОИ, сноуборд Eurosport 2

21,00 ч Футбол, "Телстар" - "Гоу Ахед" RING

21,10 ч Водна топка, ЕП (ж) БНТ 3

22,00 ч Футбол, "Аталанта" - "Ювентус" MAX sport 3

22,00 ч Футбол, "Бетис" - "Атлетико" MAX sport 4

22,00 ч Футбол, "Акрингтън С" - "Салфорд" "Нова спорт"

22,05 ч ОИ, хокей на лед (ж) Eurosport 1

22,10 ч Ръгби, Франция - Ирландия MAX sport 2

2,30 чN HL, "Тампа Бей" - "Флорида "MAX sport 2

5,00 ч NHL, "Вегас" - "Лос Анджелис" MAX sport 1

7,00 ч Снукър Eurosport 2

Снимка: Ройтерс
