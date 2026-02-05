ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

41-годишен открадна 100 евро от портфейл в къща в ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22227510 www.24chasa.bg

Официално откриват Купа "Дейвис" в Пловдив, започва продажбата на билети

24 часа Пловдив онлайн

1636
Пловдив е домакин на Купа "Дейвис"

Организаторите призовават зрителите да заемат местата си в залата поне 30 минути по-рано

Официално откриват Купа "Дейвис" в Пловдив в събота по обед, а вратите на зала "Колодрума" ще отворят в 12.30 часа, съобщиха от общината.

Еднодневни билети ще се продават от днес, 5 февруари за двата състезателни дни, след като до момента се предлагаха само пакетни пропуски.

Срещата от Световната група на Купа "Дейвис" между България и Белгия в зала "Колодрума" в Пловдив ще се състои на 7 февруари 2026 г., събота. Вратите на залата ще бъдат отворени в 12.30 часа, като от 13.30 часа е предвидена официална програма, а в 14 часа започват първите мачове от двубоя.

В неделя, 8 февруари, спортната програма стартира в 13 часа.

Организаторите призовават зрителите да заемат местата си в залата поне 30 минути по-рано, с оглед навременното протичане на спортната програма.

"Подкрепата на община Пловдив за Купа "Дейвис" е част от
целенасочената ни политика за утвърждаване на града като домакин на значими международни спортни събития. Очакваме пълна зала и силна подкрепа за българския национален отбор", заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.
Престижното състезание се организира от Българска федерация по тенис с подкрепата на Министерство на младежта и спорта, 

"Срещата с Белгия е голямо събитие за българския тенис и важна стъпка напред. Вярвам, че националният отбор има потенциала да се бори за победа и да утвърждава мястото на България сред силните тенис държави", заяви вицепрезидентът на Българската федерация по тенис Георги Чочев.

Жребият за мачовете ще бъде изтеглен в петък, 6 февруари, от 11.30 часа. В церемонията ще участват зам.-кметът по спорт и младежки дейности Николай Бухалов, Стефан Цветков и Георги Чочев, като жребият ще бъде излъчен на живо по NOVA Sport.

Пловдив е домакин на Купа "Дейвис"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание