Гуардиола е решил да напусне "Манчестър Сити" това лято

Мениджърът на "Манчестър Сити" Хосеп Гуардиола възнамерява да напусне английския клуб през лятота, твърди Би Би Си.

Медията отбелязва се, че окончателно решение ще бъде взето към края на сезона. Подчертава се, че ако испанският треньор промени предварителното си решение и остане в клуба, е малко вероятно той да поднови настоящия си договор, който изтича през лятото на 2027 г.

"Манчестър" Сити в момента е втори в класирането на английската Висша лига с 47 точки след 24 мача. Отборът стигна до осминафиналите на Шампионската лига, финала за купата на английската лига и осминафиналите на ФА Къп.

Гуардиола е на 55 години. Той е начело на "Манчестър Сити" от 2016 г. Под негово ръководство клубът е спечелил шест шампионски титли, две купи на Англиля, 4 купи на Лигата и три трофея "Комюнити Шийлдс". През 2023 г. "Манчестър Сити" спечели Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство на ФИФА