ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Драгомир Стойнев поиска българите зад граница да ф...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22227906 www.24chasa.bg

Гуардиола е решил да напусне "Манчестър Сити" това лято

3800
Пеп Гуардиола сред част от "гражданските" си трофеи. Снимка: "Манчестър Сити"

Мениджърът на "Манчестър Сити" Хосеп Гуардиола възнамерява да напусне английския клуб през лятота, твърди Би Би Си.

Медията отбелязва се, че окончателно решение ще бъде взето към края на сезона. Подчертава се, че ако испанският треньор промени предварителното си решение и остане в клуба, е малко вероятно той да поднови настоящия си договор, който изтича през лятото на 2027 г.

"Манчестър" Сити в момента е втори в класирането на английската Висша лига с 47 точки след 24 мача. Отборът стигна до осминафиналите на Шампионската лига, финала за купата на английската лига и осминафиналите на ФА Къп.

Гуардиола е на 55 години. Той е начело на "Манчестър Сити" от 2016 г. Под негово ръководство клубът е спечелил шест  шампионски титли, две купи на Англиля, 4 купи на Лигата и три трофея "Комюнити Шийлдс". През 2023 г. "Манчестър Сити" спечели Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство на ФИФА

Пеп Гуардиола сред част от "гражданските" си трофеи. Снимка: "Манчестър Сити"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание