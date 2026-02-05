"Арсенал" иска да отмъкне 17-годишната перла на "Байерн"

17-годишният халф на "Байерн" Ленарт Карл може да продължи кариерата си в Англия. Според TEAMtalk, лондонският клуб Арсенал е заинтересован от привличането на таланта. Мюнхенският гранд оценява перлата си на 80-90 милиона евро а лондонският клуб е готов да плати исканата цена.

Ленарт Карл е продукт на младежката система на "Байерн". Договорът му с настоящите германски шампиони е до юни 2028 г. През този сезон халфът е записал 29 участия за мюнхенския клуб във всички състезания, като е отбелязал седем гола и е дал три асистенции. Според авторитетния портал Transfermarkt, пазарната стойност на Карл в момента е 60 милиона евро.