ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Драгомир Стойнев поиска българите зад граница да ф...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22227961 www.24chasa.bg

"Арсенал" иска да отмъкне 17-годишната перла на "Байерн"

1088
Ленарт Карл

17-годишният халф на "Байерн" Ленарт Карл може да продължи кариерата си в Англия. Според TEAMtalk, лондонският клуб Арсенал е заинтересован от привличането на таланта. Мюнхенският гранд оценява перлата си на 80-90 милиона евро а лондонският клуб е готов да плати исканата цена.

Ленарт Карл е продукт на младежката система на "Байерн". Договорът му с настоящите германски шампиони е до юни 2028 г. През този сезон халфът е записал 29 участия за мюнхенския клуб във всички състезания, като е отбелязал седем гола и е дал три асистенции. Според авторитетния портал Transfermarkt, пазарната стойност на Карл в момента е 60 милиона евро.

Ленарт Карл
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание