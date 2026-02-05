"Левски" осъди расизма срещу Текпетей, издирва виновните

От "Левски" осъдиха проявите на расизъм от "сини" фенове към автора на победния гол за "Лудогорец" във финала на суперкупата Бернард Текпетей и и предприеме издирването им, за да бъдат наказани. Също така от "Герена" имат забележка към Професионалната лига заради организацията на мерките за сигурността около тунела, където стана инцидентът.

„Левски" категорично осъжда всякакви прояви на расизъм, дискриминация и език на омразата под каквато и да е форма. Подобно поведение е в пълно противоречие с ценностите, които клубът отстоява, и няма място нито във футбола, нито в обществото ни.

„Левски" е общност от хора с различен произход и възгледи, обединени от една идея. Действията на отделни лица не могат и не трябва да бъдат използвани, за да се лепят етикети на целия клуб и на стотиците хиляди наши привърженици, които подкрепят отбора по достоен начин.

Призоваваме всички левскари да пазят името на „Левски". Да не допускат провокации, да не подхранват омраза и да не позволяват действията на неколцина да хвърлят сянка върху клуба и върху огромната част от нашата публика.

По конкретния случай след края на мача за Суперкупата на България, клубът е предприел необходимите действия за установяване на фактите и ще съдейства на компетентните органи, включително чрез идентификация на извършителите. Ще настояваме за поемане на лична отговорност, а при възможност ще бъдат предприети и мерки за ограничаване на достъпа им до събития, за чиято организация отговаря ПФК „Левски".

Важно – Организатор на срещата за Суперкупата на България е Българската професионална футболна лига (БПФЛ). В рамките на правомощията си организаторът носи отговорност за мерките за сигурност, пропускателния режим и контрола и превенцията в зоните с повишен риск. Преди срещата представител на ПФК „Левски" е отправил препоръка относно организацията в зоната около тунела, която не беше взета предвид. Изрично подчертаваме, че това уточнение не е опит за дистанциране, а коректност към фактите и към процедурите, по които следва да се установяват отговорности и да се предприемат мерки.

Вярваме, че навременната комуникация и координация между ангажираните звена във футбола може значително да подобри средата, да свали напрежението и да предотврати подобни случаи. Целта трябва да е превенция, а не реакции постфактум.

Няма да приемем клубът и стотиците хиляди наши привърженици да бъдат заклеймявани заради действията на отделни лица. Но също така няма да позволим темата да бъде подценявана. „Левски" ще настоява случаят да бъде изяснен докрай, а виновните да понесат личната си отговорност", написаха от столичния гранд.