Тодор Янчев и Стойчо Младенов-младши на специализация в "Жирона"

Старши треньорът на младежкия национален отбор на България до 21 години Тодор Янчев и неговият помощник Стойчо Младенов-младши карат специализация в испанския елитен "Жирона".

В рамките на една седмица двамата ще имат възможност да наблюдават отблизо работата на старши треньора Мичел и неговия щаб с първия отбор на клуба, а по време на визитата си ще получат и достъп до тренировъчния процес и дейността на втория отбор на клуба.

Специализацията е част от стремежа на Българския футболен съюз да инвестира в развитието на треньорските кадри и да внедрява съвременни методики и добри практики от водещи европейски клубове в работата на националните отбори.

Натрупаният опит по време на престоя в "Жирона" ще бъде ценен за развитието на младежкия национален отбор и за прилагането на модерни подходи в подготовката на младите български футболисти.

По време на престоя си българският щаб има възможност да проследи на терен и развитието на един от най-обещаващите млади български вратари — Александър Андреев, който е собственост на "Жирона".