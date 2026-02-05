Пловдивският митрополит благослови отбора на България за купа „Дейвис“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пловдивският митрополит Николай оказа огромна чест и се срещна с тенисистите и треньорите от българския национален отбор по тенис.

Той благослови отбора, който в събота и неделя ще играе срещу Белгия в исторически мач от Световната група на купа „Дейвис".

За първи път страната ни е сред най-добрите отбори в световното отборно първенство за мъже.

Програмата на двубоя предвижда мачовете в събота, 7 февруари, да започнат в 14,00 ч., а тези в неделя – в 13,00 ч.

Интересът към двубоя е сериозен, като билетите за местата в близост до корта са почти изчерпани. Билети за мача може да закупите в мрежата на Eventim. Всички мачове пък ще се излъчват пряко по NOVA и NOVA Sport.